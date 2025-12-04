Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:54, 4 декабря 2025Ценности

Объявлен главный цвет 2026 года

Pantone: Облачно-белый оттенок 11-4201 Cloud Dancer стал цветом 2026 года
Мария Винар

Фото: Pantone Color Institute

Международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2026 года. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.

Так, речь идет об облачно-белом оттенке 11-4201 Cloud Dancer («Облачный танцор» — прим. «Ленты.ру»). Директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман заявила, что данный цвет символизирует стремление к новым началам и ассоциируется со спокойствием. «Он оказывает успокаивающее влияние на бурлящее общество, заново открывая ценность взвешенного и спокойного размышления», — отметила она.

В то же время вице-президент Института Лори Прессман уточнила, что именно этот оттенок отбирался специалистами очень тщательно. «Если бы мы выбрали более оптически яркий белый цвет, это не только отняло бы у нас естественность, которую мы ищем, это было бы почти похоже на стерильность и изоляционизм», — объяснила она.

Главным цветом 2025 года эксперты Pantone избрали тепло-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse.

Pantone выбирает главный цвет с 2000 года. В середине XX века компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили Макрону на предложение прекратить удары по энергетике Украины

    Жителей одного штата предупредили о нашествии крабов в варежках

    Голубиный помет оказался опасен для людей

    Бывший начальник управления Минобороны пойдет под суд за многомиллионные взятки

    Раскрыт неочевидный фактор внезапной сердечной смерти

    Пассажир самолета схватил попутчицу за грудь и расстегнул ее штаны во время полета в США

    В сети восхитились внешностью блогерши с волосами на подбородке

    Российская общественница обратилась к жене Трампа

    Прилучный подал в суд жалобу по делу с Муцениеце

    Путин и Моди сели в один автомобиль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok