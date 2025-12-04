Объявлен главный цвет 2026 года

Pantone: Облачно-белый оттенок 11-4201 Cloud Dancer стал цветом 2026 года

Международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2026 года. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.

Так, речь идет об облачно-белом оттенке 11-4201 Cloud Dancer («Облачный танцор» — прим. «Ленты.ру»). Директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман заявила, что данный цвет символизирует стремление к новым началам и ассоциируется со спокойствием. «Он оказывает успокаивающее влияние на бурлящее общество, заново открывая ценность взвешенного и спокойного размышления», — отметила она.

В то же время вице-президент Института Лори Прессман уточнила, что именно этот оттенок отбирался специалистами очень тщательно. «Если бы мы выбрали более оптически яркий белый цвет, это не только отняло бы у нас естественность, которую мы ищем, это было бы почти похоже на стерильность и изоляционизм», — объяснила она.

Главным цветом 2025 года эксперты Pantone избрали тепло-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse.

Pantone выбирает главный цвет с 2000 года. В середине XX века компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.