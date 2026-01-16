Реклама

20:09, 16 января 2026Россия

Опубликованы кадры с уличным мусорным баком в торговом зале московского «Магнита»

В Москве мусорный бак с улицы заметили в магазине «Магнит» рядом с продуктами
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Москве мусорный бак с улицы заметили в магазине «Магнит» рядом с продуктами. Кадры рейда по супермаркетам показал Telegram-канал «Shot проверка», контент которого доступен подписчикам.

На одном из кадров видно мусорный бак зеленого цвета — такие стоят на улицах по всей столице и предназначены для бытовых отходов.

Канал указывает, что речь идет об одном из магазинов сети, расположенных в районе Коммунарка (Новая Москва). На полках магазина нашли товары с истекшим сроком годности.

Ранее в Карелии кишечную палочку нашли в наггетсах из «ВкусВилла». После этого ретейлеру было вынесено предупреждение по линии Роспотребнадзора.

