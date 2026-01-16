Россиянам напомнили о возврате средств за плохую работу УК

Депутат Разворотнева: При плохой работе УК можно потребовать перерасчет

Управляющая компания отвечает за содержание дома и текущий ремонт общего имущества. В перечень обязанностей организации входит в том числе уборка подъездов и двора. Что делать, если УК не исполняет свои обязанности должным образом, агентству ТАСС разъяснила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Некачественная работа УК является основанием для перерасчета платы за содержание и текущий ремонт многоквартирного дома. Для этого необходимо отметить в акте сдачи-приемки оказанных услуг, что работа была выполнена ненадлежаще или не в должном объеме. Систематический контроль за работой обслуживающей организации может осуществлять председатель совета дома, выбрать его необходимо на общем собрании собственников, объяснила депутат. Кроме того, по словам Разворотневой, вскоре будет представлен закон, позволяющий председателю совета дома подписывать такие акты без специального решения других жильцов.

Новую УК можно выбрать не ранее чем через год. Исключением является тот случай, когда компания не выполняет условия договора управления — доказательством этого послужат акты, в которых зафиксирована некачественная работа организации. Решение о смене УК принимается на общем собрании жильцов, для выбора новой требуется не меньше половины голосов всех собственников.

