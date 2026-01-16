Реклама

15:26, 16 января 2026

Постельные клопы помогли женщине избежать тюрьмы

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Пожилая жительница США, подозреваемая в краже, попала в больницу вместо тюрьмы. Об этом сообщает cleveland.com.

Инцидент произошел в Кливленде, штат Огайо. 9 января в полицию обратились представители магазина Kohl’s с сообщением о краже: по их словам, мужчина и женщина вынесли около шести предметов одежды и два бытовых прибора.

Правоохранители нашли пару в машине на парковке ресторана, недалеко от места преступления. В момент ареста 62-летняя подозреваемая заявила полицейским, что у нее обострилась хроническая обструктивная болезнь легких. Кроме того, по ее словам, у нее была проблема с постельными клопами. В итоге она избежала заключения в камеру предварительного заключения. Вместо этого ее отвезли в больницу.

Позже ее отпустили под обязательство явиться в суд позднее. Ей предъявили обвинения в краже на общую сумму 404 доллара (около 31,7 тысячи рублей). Ее сообщник, 42-летний мужчина из Пармы, был арестован на месте.

