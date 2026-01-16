Преподавательница университета украла спиртное на 1,2 миллиона рублей и избежала тюрьмы

35-летняя британка украла дорогое спиртное на £12 тысяч и избежала тюрьмы

В Великобритании бывшая преподавательница университета из города Бат украла спиртных напитков на 12 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей) и избежала тюрьмы. Об этом сообщает Daily Star.

На скамье подсудимых оказалась 35-летняя Полин Аль Саид, которая девять месяцев воровала дорогой алкоголь из магазинов сети Sainsbury's. При этом напитки она перепродавала, а на полученные деньги покупала наркотики. Аль Саид прославилась в 2024 году, когда попалась на воровстве дорогой кухонной утвари, спиртного и стейков. Тогда ее приговорили к штрафу в 2,5 тысячи фунтов стерлингов (261,3 тысячи рублей). После этого британка начала новую серию краж.

В суде Аль Саид назвали очень умной воровкой. В частности, она легко выносила бутылки со спиртным из магазинов, пряча их в тележке под платьями и халатами с изображениями диснеевских персонажей. Адвокат Аль Саид настаивал на том, что к кражам ее подталкивал бывший муж, с которым она больше не общается. Суд приговорил женщину к полутора годам условного срока и обязал посетить 28 реабилитационных занятий. Кроме того, ей до окончания срока запретили посещать супермаркеты Sainsbury's.

Суду также сообщили, что Аль Саид сменила фамилию на Тусиен и запустила сайт, на котором предлагает людям помощь в сложных жизненных ситуациях.

Ранее сообщалось, что в США арестовали жительницу Великобритании, которая вместе с сообщником украла коллекционные французские вина на 41,5 тысячи долларов (3,2 миллиона рублей). Подельнику британки удалось сбежать.