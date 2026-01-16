Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:07, 16 января 2026Из жизни

Преподавательница университета украла спиртное на 1,2 миллиона рублей и избежала тюрьмы

35-летняя британка украла дорогое спиртное на £12 тысяч и избежала тюрьмы
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Brian A Jackson / Reuters

В Великобритании бывшая преподавательница университета из города Бат украла спиртных напитков на 12 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей) и избежала тюрьмы. Об этом сообщает Daily Star.

На скамье подсудимых оказалась 35-летняя Полин Аль Саид, которая девять месяцев воровала дорогой алкоголь из магазинов сети Sainsbury's. При этом напитки она перепродавала, а на полученные деньги покупала наркотики. Аль Саид прославилась в 2024 году, когда попалась на воровстве дорогой кухонной утвари, спиртного и стейков. Тогда ее приговорили к штрафу в 2,5 тысячи фунтов стерлингов (261,3 тысячи рублей). После этого британка начала новую серию краж.

В суде Аль Саид назвали очень умной воровкой. В частности, она легко выносила бутылки со спиртным из магазинов, пряча их в тележке под платьями и халатами с изображениями диснеевских персонажей. Адвокат Аль Саид настаивал на том, что к кражам ее подталкивал бывший муж, с которым она больше не общается. Суд приговорил женщину к полутора годам условного срока и обязал посетить 28 реабилитационных занятий. Кроме того, ей до окончания срока запретили посещать супермаркеты Sainsbury's.

Суду также сообщили, что Аль Саид сменила фамилию на Тусиен и запустила сайт, на котором предлагает людям помощь в сложных жизненных ситуациях.

Материалы по теме:
Жизнь за бутылку. Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Жизнь за бутылку.Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
13 сентября 2021
Взяли за копейку Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Взяли за копейкуАрабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
13 января 2019

Ранее сообщалось, что в США арестовали жительницу Великобритании, которая вместе с сообщником украла коллекционные французские вина на 41,5 тысячи долларов (3,2 миллиона рублей). Подельнику британки удалось сбежать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новых переговорах Трампа по Украине

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Россиянин получил срок за помощь иностранным гражданам

    Москвичей предупредили о продлении сезона гриппа

    Сенаторы озаботились ценами на заправках

    Китай остановил покупку электроэнергии в России

    Мировой экономике предсказали проблемы из-за искусственного интеллекта

    Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль

    Врач оценила эффективность очков для защиты зрения при работе за компьютером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok