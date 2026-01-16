Россиян предупредили о неприятных последствиях голодания после праздников

Диетолог Разаренова: Резкое голодание после застолий опасно для печени и психики

Резкое голодание после новогодних праздников может навредить здоровью, предупредила врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова. В беседе с радио Sputnik она рассказала о неприятных последствиях резкого снижения объемов питания после застолий.

По словам Разареновой, голодание после переедания — это стресс-сигнал для пищеварительной системы. «Опасно оно тем, что создает повышенные риски для нашей гепатобилиарной зоны — это желчный пузырь и печень. Мы создаем условия для застоя желчи, появляются условия для образования камней», — уточнила она. При функциональных нарушениях выведения желчи может усиливаться тошнота, появляется горечь во рту, может появляться тяжесть в правом подреберье, перечислила диетолог.

Кроме того, резкий переход на голодание после переедания снижает вес за счет мышц, что негативно отражается на здоровье, предупредила Разаренова. Подобная крайность опасна и для психики: ограничительное питание повышает тревожность, что приводит к хроническим срывам и к развитию расстройства пищевого поведения, объяснила она.

При этом, отметила врач, обычно через 24-48 часов после начала голодания часто возникает слабость, повышенный голод, раздражительность, тяга к сладкому, и может возникнуть новый эпизода переедания.

Ранее диетолог Доун Меннинг заявила, что ради хорошего здоровья не обязательно полностью исключать сахар из рациона. По ее словам, повышение уровня инсулина после сладостей является нормальной реакцией организма на еду и снижать его всеми доступными способами не нужно.