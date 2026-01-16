Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:35, 16 января 2026Забота о себе

Россиян предупредили о неприятных последствиях голодания после праздников

Диетолог Разаренова: Резкое голодание после застолий опасно для печени и психики
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: arrowsmith2 / Shutterstock / Fotodom

Резкое голодание после новогодних праздников может навредить здоровью, предупредила врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова. В беседе с радио Sputnik она рассказала о неприятных последствиях резкого снижения объемов питания после застолий.

По словам Разареновой, голодание после переедания — это стресс-сигнал для пищеварительной системы. «Опасно оно тем, что создает повышенные риски для нашей гепатобилиарной зоны — это желчный пузырь и печень. Мы создаем условия для застоя желчи, появляются условия для образования камней», — уточнила она. При функциональных нарушениях выведения желчи может усиливаться тошнота, появляется горечь во рту, может появляться тяжесть в правом подреберье, перечислила диетолог.

Кроме того, резкий переход на голодание после переедания снижает вес за счет мышц, что негативно отражается на здоровье, предупредила Разаренова. Подобная крайность опасна и для психики: ограничительное питание повышает тревожность, что приводит к хроническим срывам и к развитию расстройства пищевого поведения, объяснила она.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023

При этом, отметила врач, обычно через 24-48 часов после начала голодания часто возникает слабость, повышенный голод, раздражительность, тяга к сладкому, и может возникнуть новый эпизода переедания.

Ранее диетолог Доун Меннинг заявила, что ради хорошего здоровья не обязательно полностью исключать сахар из рациона. По ее словам, повышение уровня инсулина после сладостей является нормальной реакцией организма на еду и снижать его всеми доступными способами не нужно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине суд избрал меру пресечения Тимошенко

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Число пострадавших от взрыва в центре подготовки МВД России выросло

    Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с США

    Россиянам назвали необязательные для оплаты коммунальные услуги

    Раскрыт неочевидный фактор нарушений сна и набора веса

    В России ответили на прогноз Тимошенко о судьбе Украины

    Задержан топ-менеджер из структуры «Росатома». Его обвиняют в финансировании ВСУ

    Белоусову доложили о ситуации в Купянске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok