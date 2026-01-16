Россиянам ответили на вопрос о выгодном времени для продажи квартиры

Девелопер Коновалов: Продавать квартиру в начале 2026 года невыгодно

Россиянам невыгодно продавать квартиру в начале 2026 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал член совета директоров компании «Плато Девелопмент» Станислав Коновалов.

Эксперт предсказал рост отложенного спроса на фоне снижения ключевой ставки Центробанка (ЦБ). Многие россияне, которые в настоящее время хранят деньги на депозитах, будут инвестировать накопленные средства в жилую недвижимость. Поэтому цены на квартиры в 2026 году будут увеличиваться намного быстрее инфляции. Оптимальный момент для продажи жилья, по мнению Коновалова, наступит через 9-12 месяцев.

Если же россияне хотят купить жилье, сейчас для этого наступил самый удобный момент.

Ранее россиянам напомнили, что с 1 февраля вступают в силу поправки в законодательстве, запрещающие оформлять два льготных кредита по программе «Семейная ипотека» на одну семью.