Россиянам напомнили об изменениях в семейной ипотеке

Финэксперт Волкова: Семейная ипотека в РФ возвращается к изначальному смыслу

В России с 1 февраля вступают в силу поправки в законодательстве, запрещающие оформлять два льготных кредита по программе «Семейная ипотека» на одну семью. Об этом «Газете.Ru» напомнила финансовый эксперт Татьяна Волкова.

До конца января 2026 года супруги могли оформить две льготные семейные ипотеки — по одной на каждого. Россияне активно пользовались этим условием — как в качестве инвестиций, так и в качестве способа улучшить жилищные условия.

Таким образом государство фактически возвращает семейную ипотеку к ее изначальному смыслу — как инструменту для решения основного жилищного вопроса, а не масштабирования покупок.

Ранее председатель Объединения риелторов Тюменской области Светлана Власова предположила, что новые правила семейной ипотеки могут побудить россиян расторгнуть браки, чтобы взять по ипотеке на каждого.