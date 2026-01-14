В новых правилах льготной ипотеки увидели риск для семей

Риелтор Власова: Новые правила льготной ипотеки могут разрушить браки

Новые правила семейной ипотеки могут побудить россиян расторгнуть браки. О таком риске предупредила председатель Объединения риелторов Тюменской области Светлана Власова в беседе с «ФедералПресс».

С 1 февраля включение супруга в состав заемщиков по ипотеке станет обязательным. По словам эксперта, это означает, что супруги больше не смогут дважды оформить ипотеку — теперь такой вариант возможен только в том случае, если пара не состоит в браке и имеет ребенка.

«Надеемся, что из-за такой возможности браки не начнут распадаться, и семьи будут сохраняться, несмотря на то, что почти у каждой семьи есть необходимость в улучшении жилищных условий», — отметила Власова.

Председатель объединения добавила, что сейчас цены на жилье находятся в стадии стагнации. Согласно прогнозам, при снижении ключевой ставки недвижимость подорожает.

Ранее аналитики Welcome 24 подсчитали, сколько времени потребуется москвичу, чтобы накопить на покупку квартиры без ипотеки. По их оценке, на это уйдет не менее 35 лет.