Подсчитан срок накопления на квартиру в Москве без ипотеки

Welcome 24: Накопить на квартиру в Москве без ипотеки можно за 40 лет

Накопить на покупку квартиры в Москве без ипотеки можно не менее чем за 35 лет. Об этом говорится в исследовании онлайн-агентства недвижимости Welcome 24, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Расчеты предполагают, что покупатель откладывает не менее 30 процентов ежемесячного дохода, не использует рассрочку и потребительские кредиты, а также не получает помощи со стороны. Средний срок накопления при таких условиях по России составил 30 лет, а по Москве — 35-40 лет, если речь идет о квартире площадью 40-45 квадратов не дороже 20 миллионов рублей, а зарплата покупателя составляет 120 тысяч рублей в месяц. Так, если москвич начнет откладывать средства в начале карьеры, то сможет приобрести жилье не раньше чем в 65 лет.

В Санкт-Петербурге срок накопления также превысил 30 лет при зарплате не менее 80 тысяч рублей. Меньше времени потребуется в других городах-миллионниках и небольших городах — от 25 до 28 лет.

