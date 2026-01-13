Россияне назвали желаемый доход для ипотеки

Pioneer: 65 % россиян готовы взять ипотеку при доходе свыше 300 тысяч рублей

Более половины (65 процентов) россиян готовы взять ипотеку при условии ежемесячного дохода свыше 300 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании Pioneer.

Около 17 процентов россиян готовы оформить заем и при доходе 200-300 тысяч рублей, столько же респондентов считают, что им хватит и 100-200 тысяч. При этом почти 40 процентов опрошенных нацелены на приобретение недвижимости более высокого класса: как с целью постоянного проживания, так и для инвестиций.

Более трети (37 процентов) россиян хотели бы выплатить ипотеку за 5 лет, 24 процента — за 10 лет, около 10 процентов — за 15 лет. Еще 38 процентов респондентов готовы выплатить за 20 лет.

По словам Инны Солдатенковой, руководителя направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру», основная причина, по которой россияне отдают предпочтение короткой ипотеке, — это желание минимизировать переплату по процентам.

Однако важно понимать, что такая стратегия подойдет не всем: для получения одобрения с крупной суммой кредита на короткий срок нужно показать банку соответствующий уровень дохода, напомнила она. Доход как минимум должен быть вдвое выше, чем планируемый платеж по ипотеке, а в идеале на оплату кредита у заемщика не должно уходить более трети ежемесячного дохода. При этом в учет может приниматься совокупный доход семьи — мужа, жены или созаемщиков.

Ранее Центробанк спрогнозировал, что ключевая ставка к концу 2026 года опустится до 12-13 процентов. Средний размер ставок по рыночной ипотеке на новостройки, согласно прогнозам, достигнет 15 процентов, а на готовое жилье — около 17 процентов.