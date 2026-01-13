Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:29, 13 января 2026Экономика

Россияне назвали желаемый доход для ипотеки

Pioneer: 65 % россиян готовы взять ипотеку при доходе свыше 300 тысяч рублей
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Более половины (65 процентов) россиян готовы взять ипотеку при условии ежемесячного дохода свыше 300 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании Pioneer.

Около 17 процентов россиян готовы оформить заем и при доходе 200-300 тысяч рублей, столько же респондентов считают, что им хватит и 100-200 тысяч. При этом почти 40 процентов опрошенных нацелены на приобретение недвижимости более высокого класса: как с целью постоянного проживания, так и для инвестиций.

Более трети (37 процентов) россиян хотели бы выплатить ипотеку за 5 лет, 24 процента — за 10 лет, около 10 процентов — за 15 лет. Еще 38 процентов респондентов готовы выплатить за 20 лет.

Материалы по теме:
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья. Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья.Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
13 апреля 2025
В России захотели вернуть доходные дома. Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
В России захотели вернуть доходные дома.Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
6 июля 2025

По словам Инны Солдатенковой, руководителя направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру», основная причина, по которой россияне отдают предпочтение короткой ипотеке, — это желание минимизировать переплату по процентам.

Однако важно понимать, что такая стратегия подойдет не всем: для получения одобрения с крупной суммой кредита на короткий срок нужно показать банку соответствующий уровень дохода, напомнила она. Доход как минимум должен быть вдвое выше, чем планируемый платеж по ипотеке, а в идеале на оплату кредита у заемщика не должно уходить более трети ежемесячного дохода. При этом в учет может приниматься совокупный доход семьи — мужа, жены или созаемщиков.

Ранее Центробанк спрогнозировал, что ключевая ставка к концу 2026 года опустится до 12-13 процентов. Средний размер ставок по рыночной ипотеке на новостройки, согласно прогнозам, достигнет 15 процентов, а на готовое жилье — около 17 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о ситуации в роддоме после массовой смерти младенцев

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В США перевернули пирамиду питания. Что это значит

    Стас Михайлов снизил стоимость выступлений

    МИД России выразил протест послу Польши

    Появились подробности расследования трагедии с младенцами в российском роддоме

    Безногого участника СВО дважды не пустили в российский бар

    Новые снимки 44-летней Алессандры Амбросио в бикини вызвали споры в сети

    Мужчина выиграл 2,5 миллиарда рублей в лотерею после 20 лет неудач

    В российском городе иностранный гражданин заселил в хостел более 1,7 тысячи мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok