Экономика
08:47, 13 января 2026Экономика

Россиянам спрогнозировали ипотечную ставку в 2026 году

Финансист Сташкова: Ставка по ипотеке на новостройки составит 15 %
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По прогнозам Центробанка, ключевая ставка к концу 2026 года опустится до 12-13 процентов. Какими в наступившем году будут ставки по жилищным кредитам, «Газете.Ru» рассказала менеджер продукта «Ипотека» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Екатерина Сташкова.

Прогнозы центрального регулятора звучат оптимистично для ипотечного рынка в России — с понижением ключевой ипотеки уменьшатся и ставки по ипотеке. Средний размер ставок по рыночной ипотеке на новостройки, как предполагает финансист, достигнет 15 процентов, а на готовое жилье — порядка 17 процентов. «Такая тенденция оживит рынок», — заверила Сташкова. Вслед за спадом ставок в 2026 году вырастет объем выдач кредитов — показатель может подняться на 20 процентов по сравнению с 2025 годом, добравшись до 4,6 триллиона рублей. Тем не менее Сташкова подчеркивает, что ипотека не является зеркальным отражением ключевой ставки ЦБ, и для того, чтобы рыночная ипотека стоила, к примеру, 12 процентов, ключевая ставка должна держаться на уровне 8-10 процентов.

Изменится ситуация и в отношении госпрограмм, хотя напрямую ставки по льготной ипотеке к решениям Центробанка не привязаны, отметила Сташкова. Так, с февраля супруги не смогут оформлять льготную ипотеку по отдельности и будут выступать исключительно как созаемщики по одному договору, напомнила собеседница издания. Кроме того, на стадии обсуждения находится инициатива по введению дифференцированной ставки по семейной ипотеке — ее размер составит в пределах от 4-6 до 12 процентов в зависимости от количества детей.

Снижения ипотечной ставки ждет и юрист-экономист Юрий Капштык. Согласно его прогнозам, в 2026 году размер ставки по жилищным кредитам уменьшится до 10-14 процентов.

