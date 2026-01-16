Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:07, 16 января 2026Путешествия

Россияне нашли альтернативу отдыху в Таиланде на новогодних каникулах

Российские туристы заменили Таиланд на ОАЭ во время новогодних каникул
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Satish Kumar / Reuters

Российские туристы заменили Таиланд на ОАЭ во время новогодних каникул в сезоне 2025-2026. О найденной альтернативе говорится в исследовании «Мегафона», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что в топ-3 любимых мест отдыха соотечественников попали Белоруссия, Турция и ОАЭ, хотя на месте Объединенных Арабских Эмиратов еще в прошлом сезоне был Таиланд. Кроме того, аналитики выяснили, турпоток в какие страны вырос рекордно в этом году. Большой прирост показал Вьетнам (плюс 200 процентов).

«Следом идут ближневосточная Иордания (плюс 168 процентов), в которой не так давно были отменены обязательные визы для россиян, а также Босния и Герцеговина (плюс 93 процента)», — указано в материале.

Самым востребованным направлением для путешествий в новогодние праздники стала Азия.

Ранее сообщалось, что самый дорогой тур в России в 2025 году стоил как два новых автомобиля. Речь идет о семидневном путешествии на плато Путорана в Красноярском крае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новых переговорах Трампа по Украине

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Россиянин получил срок за помощь иностранным гражданам

    Москвичей предупредили о продлении сезона гриппа

    Сенаторы озаботились ценами на заправках

    Китай остановил покупки электроэнергии в России

    Мировой экономике предсказали проблемы из-за искусственного интеллекта

    Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль

    Врач оценила эффективность очков для защиты зрения при работе за компьютером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok