Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:25, 12 января 2026Путешествия

Самый дорогой тур по России в 2025 году обошелся по цене двух автомобилей

АТОР: Самый дорогой тур по России в 2025 году обошелся в 7,3 миллиона рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Viktoria travel in / YouTube

Самый дорогой тур в России, купленный в 2025 году, обошелся по цене двух новых автомобилей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Речь идет о семидневном путешествии на плато Путорана в Красноярском крае. Индивидуальный тур для семьи из четырех человек стоил 7,3 миллиона рублей. В эту сумму входили вертолет к водопадам, треккинг, каякинг и уникальная праздничная программа с участием коренных народов.

На втором месте по дороговизне оказался 11-дневный круиз по Шантарским островам за 6,6 миллиона рублей для семьи из шести человек, а на третьем — новогодний отпуск у Кремля для семьи из трех человек с размещением в люксовом отеле, цена составила 4,2 миллиона рублей.

Ранее в АТОР назвали самые дорогие бронирования туров за границу на Новый год. На первом месте в рейтинге оказался недельный тур на Мальдивы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский посол задал Фон дер Ляйен ироничный вопрос

    Москвичку наказали за голосовое сообщение. За какие еще сообщения в мессенджерах и соцсетях могут вызвать в суд

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Европе назвали способ «спасти» Гренландию от Трампа с помощью России

    Российский посол раскрыл условия содержания Мадуро в США

    Военкор высмеял «исторический документ» Киева

    Индия пояснила принципы закупки оружия

    Иран пригрозил США войной

    Стало известно о встрече Трампа и лидера оппозиции Венесуэлы

    Украину предупредили о групповых ударах «Орешником»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok