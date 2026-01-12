Самый дорогой тур по России в 2025 году обошелся по цене двух автомобилей

Самый дорогой тур в России, купленный в 2025 году, обошелся по цене двух новых автомобилей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Речь идет о семидневном путешествии на плато Путорана в Красноярском крае. Индивидуальный тур для семьи из четырех человек стоил 7,3 миллиона рублей. В эту сумму входили вертолет к водопадам, треккинг, каякинг и уникальная праздничная программа с участием коренных народов.

На втором месте по дороговизне оказался 11-дневный круиз по Шантарским островам за 6,6 миллиона рублей для семьи из шести человек, а на третьем — новогодний отпуск у Кремля для семьи из трех человек с размещением в люксовом отеле, цена составила 4,2 миллиона рублей.

Ранее в АТОР назвали самые дорогие бронирования туров за границу на Новый год. На первом месте в рейтинге оказался недельный тур на Мальдивы.