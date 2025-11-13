Автомобили в России рекордно подорожали

«Автостат»: Средневзвешенная цена на новую машину в России выросла до ₽3,43 млн

В октябре 2025-го цены на новые машины в России выросли до исторического максимума. О рекордном подорожании со ссылкой на данные агентства «Автостат» сообщает газета «Ведомости».

Средневзвешенная стоимость (цена с учетом занимаемой доли рынка) нового автомобиля выросла на восемь процентов год к году и на два процента — в сравнении с сентябрем. Она достигла отметки в 3,43 миллиона рублей. При этом темпы роста оказались минимальными с 2021 года — шесть процентов, тогда как в предыдущие годы показатель рос на 18-24 процента.

Как отмечает гендиректор «Автостата» Сергей Целиков, в этом году стоимость машин разгоняют новости об изменении утилизационного сбора на импортируемые машины и его грядущей индексации. С 1 декабря 2025 года базовая ставка сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а его коэффициент — на основании мощности. С 2026 года индексация будет проводиться ежегодно, с 1 января он будет расти на 10–20 процентов.

В 2025-м самым популярным из ушедших из России автобрендов стала Toyota с долей в 22,6 процента. С начала 2025-го ее продажи увеличились на четверть (плюс 25 процентов, до 21,4 тысячи штук). На втором месте по популярности расположилась BMW (12,8 процента). Корейские Kia (8,5 процента) и Hyundai (7,2 процента) заняли третье и пятое места. На четвертом месте расположился Mercedes-Benz (7,2 процента), чьи продажи выросли на 18 процентов.