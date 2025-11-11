Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:12, 11 ноября 2025Экономика

Названы самые желанные из ушедших из России автобрендов

«Автостат»: В 2025-м самым желанным из ушедших из РФ автобрендов стала Toyota
Вячеслав Агапов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В 2025-м самым популярным из ушедших из России автобрендов стала Toyota. Самые желанные марки назвал гендиректор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По данным экспертов, с начала 2025 года в России было зарегистрировано 94,5 тысячи новых легковых автомобилей глобальных брендов (всех марок за исключением Китая, России и Беларуси). Такие машины заняли менее девяти процентов рынка. За год их продажи снизились на восемь процентов, что меньше средних цифр по всей отрасли (минус 20 процентов) и особенно для китайских авто (минус 27 процентов).

Самым желанным брендом для россиян осталась Toyota с долей в 22,6 процента. С начала 2025-го ее продажи увеличились на четверть (плюс 25 процентов, до 21,4 тысячи штук). На втором месте по популярности расположилась BMW (12,8 процента). Машин немецкого бренда продали более 12 тысяч (плюс 20 процентов). Корейские Kia (8,5 процента) и Hyundai (7,2 процента) заняли третье и пятое места — их продажи упали вдвое на фоне появления российского бренда Solaris, который перелицовывает упомянутые торговые марки. На четвертом месте расположился Mercedes-Benz (7,2 процента), чьи продажи выросли на 18 процентов. В десятку самых популярных вошли также Volkswagen, Skoda, Mazda, Lexus и Audi.

Ранее Целиков отмечал, что скорое повышение утильсбора на иномарки с двигателем мощностью выше 160 лошадиных сил и смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ) стали главными «спусковыми крючками» октябрьского бума продаж автомобилей в России. На фоне новостей о грядущем изменении методики расчета утильсбора многие дилеры в России стали повышать стоимость машин, и без скидок граждане начали отчетливее понимать, что в дальнейшем покупка авто станет еще более затратным вложением.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан обратился к «братской стране» по поводу крушения самолета

    Россиянам назвали главного врага суставов

    Стало известно о новых успехах ВС России в Купянске

    В московской школе подростки отравились пивом с транквилизатором во время учебы

    Врач перечислила восстанавливающие печень продукты

    Минфин России подсчитал ненефтегазовые доходы бюджета

    Двукратный рост ставок по семейной ипотеке подвергся критике в Госдуме

    Появились подробности об ударе ВСУ по предприятию в полутора тысячах километрах от границы

    Экс-борцу с коррупцией российского региона вынесли приговор за взятку на сотни миллионов

    Фитнес-тренер раскрыла россиянкам простые способы сжечь жир на бедрах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости