Названы самые желанные из ушедших из России автобрендов

«Автостат»: В 2025-м самым желанным из ушедших из РФ автобрендов стала Toyota

В 2025-м самым популярным из ушедших из России автобрендов стала Toyota. Самые желанные марки назвал гендиректор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По данным экспертов, с начала 2025 года в России было зарегистрировано 94,5 тысячи новых легковых автомобилей глобальных брендов (всех марок за исключением Китая, России и Беларуси). Такие машины заняли менее девяти процентов рынка. За год их продажи снизились на восемь процентов, что меньше средних цифр по всей отрасли (минус 20 процентов) и особенно для китайских авто (минус 27 процентов).

Самым желанным брендом для россиян осталась Toyota с долей в 22,6 процента. С начала 2025-го ее продажи увеличились на четверть (плюс 25 процентов, до 21,4 тысячи штук). На втором месте по популярности расположилась BMW (12,8 процента). Машин немецкого бренда продали более 12 тысяч (плюс 20 процентов). Корейские Kia (8,5 процента) и Hyundai (7,2 процента) заняли третье и пятое места — их продажи упали вдвое на фоне появления российского бренда Solaris, который перелицовывает упомянутые торговые марки. На четвертом месте расположился Mercedes-Benz (7,2 процента), чьи продажи выросли на 18 процентов. В десятку самых популярных вошли также Volkswagen, Skoda, Mazda, Lexus и Audi.

Ранее Целиков отмечал, что скорое повышение утильсбора на иномарки с двигателем мощностью выше 160 лошадиных сил и смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ) стали главными «спусковыми крючками» октябрьского бума продаж автомобилей в России. На фоне новостей о грядущем изменении методики расчета утильсбора многие дилеры в России стали повышать стоимость машин, и без скидок граждане начали отчетливее понимать, что в дальнейшем покупка авто станет еще более затратным вложением.