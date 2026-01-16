Реклама

06:32, 16 января 2026

Россияне раскрыли темпы возвращения к работе после праздников

«Дзен»: Россияне входят в рабочий ритм через три-четыре дня после отдыха
Наталия Белова
Наталия Белова

Фото: Lookstudio / Freepik

Большинство россиян возвращаются в рабочий ритм через три-четыре дня после праздников, а 11 процентам опрошенных нужно более шести дней, рассказали «Ленте.ру» аналитики «Дзен».

«Большинство респондентов, 36 процентов, возвращаются в рабочий ритм через три-четыре дня, 24 процентам нужно всего один-два дня после длинных выходных. Тольуо для 11 процентов опрошенных возвращение к привычному ритму занимает более шести дней», — рассказали в компании.

Выяснилось также, что большинство, 34 процента, прибегают к постепенному увеличению нагрузки для экологичного возвращения к работе, 22 процентам помогает физическая активность, 19 — соблюдение графика сна, 16 — сразу погружаются в полный объем задач, 9 — первые дни вовсе не включаются в работу.

«Также 32 процента опрошенных признались, что стараются продлить выходные и берут отпуск в январе. Некоторые, 12 процентов, используют больничные или отгулы. А 56 процентов россиян выходят на работу по графику после новогодних праздников», — добавили аналитики.

Ранее выяснилось, что самым «опохмеляющимся» российским регионом в новогодние праздники оказалась Калининградская область. В этом регионе продажи минералки в литрах на тысячу человек оказались максимальными среди всех российских субъектов.

