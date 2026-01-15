Реклама

Экономика
11:24, 15 января 2026Экономика

Назван самый «опохмеляющийся» регион России

Калининградская область стала лидером по закупкам минералки в начале января
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: KinoMasterskaya / Shutterstock / Fotodom  

Самым «опохмеляющимся» российским регионом в новогодние праздники оказалась Калининградская область. Об этом сообщает издание Baza.

В этом регионе продажи минералки в литрах на тысячу человек оказались максимальными среди всех российских субъектов. В Калининградской области показатель с 1 по 12 января 2026 года составил 966,7 литра, продемонстрировав прирост в 64,11 процента.

В топ-3 российских регионов по этому показателю также вошли Ульяновская и Владимирская области с результатами в 880,9 и 821,5 литра на тысячу человек — плюс 67,39 и 111,55 процента соответственно. В пятерке лидеров также оказались Республика Удмуртия (786,8 литра, плюс 52,99 процента) и Москва (748,9 литра, плюс 88,3 процента).

Минеральная вода традиционно используется россиянами в новогодние праздники в качестве средства от похмельного синдрома. В этот период обычно растет потребление алкоголя (шампанского, вина, водки). Похмелье обычно сопровождается головной болью. Нарколог Андрей Тюрин рекомендовал россиянам следовать «правилу двух стаканов», чтобы избежать похмелья после праздничного застолья.

