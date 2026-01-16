Российских пассажиров захотели защитить от «распоясавшихся» авиакомпаний

В Госдуме захотели сократить сроки рассмотрения претензий в адрес авиакомпаний

В Госдуме захотели защитить российских пассажиров от «распоясавшихся» авиакомпаний и сократить сроки рассмотрения претензий в адрес перевозчиков с 30 до 5 дней. Об этом сообщает RTVI.

Уточняется, что автором соответствующего законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым. По его словам, «многие авиакомпании распоясались».

«Надменность, хамство и издевательство невозможно терпеть. <…> Явно 30 дней — это срок, который позволяет затянуть время, и это негативно влияет на весь процесс защиты прав авиапассажиров», — отметил он.

Ранее в Росавиации заявили, что задержки и отмены ряда авиарейсов в России могут возникать по разным причинам, включая производственные и технические мероприятия. К возможным причинам отмены и переносов рейсов там отнесли необходимость обеспечения безопасности полетов и объединения рейсов.