19:18, 9 января 2026

Росавиация отреагировала на данные о задержках рейсов по всей стране

Росавиация: Аэропорты Москвы уже два дня обслуживают рейсы на фоне снегопада
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Задержки и отмены ряда авиарейсов в России могут возникать по разным причинам, включая производственные и технические мероприятия. Об этом в Telegram-канале в пятницу, 9 января, сообщила пресс-служба Росавиации.

Некоторые медиа сегодня делают выводы о функционировании воздушного транспорта на основе данных с онлайн-табло аэропортов, заметили в ведомстве. Однако они не понимают, что на транспортную систему влияет целый ряд разных факторов, и создают у пассажиров ошибочное мнение, подчеркнули там.

К возможным причинам отмены и переносов рейсов в Росавиации отнесли необходимость обеспечения безопасности полетов и объединения рейсов. Представителей СМИ они призвали не вести подсчетов для понимания оперативной обстановки в аэропортах. Воздушные гавани МО на фоне снегопада уже два дня занимаются обслуживанием рейсов, напомнили там.

Ранее Telegram-канал «Представитель Росавиации» проинформировал об отмененных четырнадцати рейсах на прилет и вылет в Москве. Еще 48 рейсов было задержано в пятницу на срок более двух часов. Такие данные 9 января были опубликованы по состоянию на 13:00 мск.

