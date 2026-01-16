Способность Европы надавить на США в вопросе Гренландии оценили

Политолог Оленченко: У Европы нет реальных рычагов давления на США

Европа не обладает достаточными ресурсами для того, чтобы надавить на США в вопросе Гренландии, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Владимир Оленченко. По его оценке, угрозы европейских лидеров в адрес Вашингтона носят скорее демонстративный характер.

«Говоря об угрозе экономическим связям США и Европы из-за Гренландии, европейцы намекают на то, что ряд ведущих американских IT-компаний действуют на территории союза, и в этом смысле появляются такие рычаги давления как повышение налогов и создание других трудностей. И подобный опыт уже был, но оказался не очень продуктивным для Европы», — заметил политолог.

Он объяснил, что большей частью того, что связано с технологиями, продуктами искусственного интеллекта владеют именно США, тогда как наиболее актуальная сегодня технология ИИ была введена в повестку деятельности Евросоюза только в 2025 году. Поэтому возможности давления в этом направлении на США серьезно ограничены.

«Для ЕС сейчас характерно следующее поведение: сначала лозунги, а только потом проработка возможностей их реализации. И часто происходит так, что сначала они что-то объявляют, чем-то угрожают, а потом делают вид, что забыли. Не думаю, что в реальности угрозы США со стороны Европы из-за Гренландии хорошо проработаны. Для Франции, в частности, это просто попытка отметиться, показать, что она имеет свой голос. Но это больше риторика, чем практика», — заключил Оленченко.

Ранее глава Минфина Франции Ролан Лескюр заявил, что США, предприняв попытку захватить Гренландию, пересекут красную линию. По словам главы французского ведомства, такой шаг поставит под угрозу экономические связи США с Европой.