Франция предостерегла США от попытки захвата Гренландии

Минфин Франции: Попытка США захвата Гренландии пересечет красную линию

Соединенные Штаты, предприняв попытку захватить Гренландию, пересекут красную линию. Такое предупреждение сделал глава Минфина Франции Ролан Лескюр в разговоре с американским коллегой Скоттом Бессентом, передает Financial Times (FT).

По словам главы французского ведомства, такой шаг поставит под угрозу экономические связи США с Европой.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страны Европейского союза готовы защитить Гренландию. «Гренландия — это европейская территория, которая находится под защитой НАТО. НАТО, союзники по НАТО, европейские страны абсолютно способны защитить свою территорию от любой угрозы, откуда бы она ни исходила», — сказал дипломат.

Позднее выяснилось, что страны Европы начали отправлять в Гренландию своих военнослужащих. В ближайшее время в Гренландию должны прибыть 34 солдата. Больше всего — 15 человек — отправит Франция.