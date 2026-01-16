Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:13, 16 января 2026Путешествия

Телеведущая заразилась инфекцией в отпуске из-за отельного полотенца

Туристка воспользовалась отельным полотенцем и проснулась с высыпаниями на лице
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: @bethennyfrankel

Американская телеведущая Бетенни Франкель заразилась инфекцией в отпуске на острове Сен-Бартелеми из-за отельного полотенца. Об этом она рассказала в видео в TikTok, на которое обратило внимание издание People.

Пост был опубликован 15 января. 55-летняя туристка предположила, что именно отельное полотенце, которым она воспользовалась, стало причиной покраснений и волдырей на лице. По ее словам, проблема возникла в канун Нового года, в один из дней ее дочь также проснулась с высыпаниями. Телеведущая рассказала, что после инцидента поговорила со своим дерматологом, который отметил, что даже хорошо постиранное полотенце может удерживать бактерии.

Один из пользователей спросил американку, как она планирует путешествовать дальше. Она призналась, что больше никогда не хочет пользоваться гостиничными принадлежностями и пока изучает, как ей лучше поступать в следующих поездках.

Ранее россиян попросили провериться на опасные болезни после отпуска в популярной пляжной стране. Речь шла о Кубе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине суд избрал меру пресечения Тимошенко

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Число пострадавших от взрыва в центре подготовки МВД России выросло

    Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с США

    Россиянам назвали необязательные для оплаты коммунальные услуги

    Раскрыт неочевидный фактор нарушений сна и набора веса

    В России ответили на прогноз Тимошенко о судьбе Украины

    Задержан топ-менеджер из структуры «Росатома». Его обвиняют в финансировании ВСУ

    Белоусову доложили о ситуации в Купянске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok