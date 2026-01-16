Телеведущая заразилась инфекцией в отпуске из-за отельного полотенца

Туристка воспользовалась отельным полотенцем и проснулась с высыпаниями на лице

Американская телеведущая Бетенни Франкель заразилась инфекцией в отпуске на острове Сен-Бартелеми из-за отельного полотенца. Об этом она рассказала в видео в TikTok, на которое обратило внимание издание People.

Пост был опубликован 15 января. 55-летняя туристка предположила, что именно отельное полотенце, которым она воспользовалась, стало причиной покраснений и волдырей на лице. По ее словам, проблема возникла в канун Нового года, в один из дней ее дочь также проснулась с высыпаниями. Телеведущая рассказала, что после инцидента поговорила со своим дерматологом, который отметил, что даже хорошо постиранное полотенце может удерживать бактерии.

Один из пользователей спросил американку, как она планирует путешествовать дальше. Она призналась, что больше никогда не хочет пользоваться гостиничными принадлежностями и пока изучает, как ей лучше поступать в следующих поездках.

Ранее россиян попросили провериться на опасные болезни после отпуска в популярной пляжной стране. Речь шла о Кубе.