Бывший СССР
Бывший СССР
13:59, 16 января 2026Бывший СССР

Тимошенко ответила на обвинения в коррупции фразой «это было на кофе, чай, печенье»

Тимошенко: Найденные НАБУ расходы касались кофе, чая и печенья
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Найденный на изъятом во время обысков Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) у лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко компьютере файл «касса» касался расходов на чай, кофе и печенье. Об этом заявила сама Тимошенко в ходе заседания суда, ее слова приводит УНИАН в своем Telegram-канале.

По словам женщины, расходы были обозначены в гривнах, а не в долларах. Она также отметила, что изъятый компьютер принадлежал не ей самой, а ее приемной.

При этом политик отметила, что 40 тысяч долларов, найденные у нее при обыске, являются компенсацией за преследование ее бывшим президентом Виктором Януковичем, полученной из США.

Кроме того, Тимошенко подчеркнула, что не собирается бежать из страны. «Я буду здесь до тех пор, пока страна не будет освобождена от этого фашистского режима», — сказала она.

Ранее Тимошенко заявила в ответ на обвинения в коррупции, что считает себя невиновной. По ее словам, проводимые НАБУ действия являются масштабной пиар-акцией.

