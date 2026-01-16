Тимошенко в суде высказалась об опубликованных НАБУ диалогах

Тимошенко в суде заявила, что не вела опубликованных НАБУ диалогов

Глава фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко, которая подозревается в коррупции, заявила о своей невиновности на заседании суда. Об этом передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Сообщается, что Тимошенко в зале суда опровергла факт ведения диалогов, опубликованных на записях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В публикации отметили, что Тимошенко назвала происходящее «политическим заказом с целью проведения масштабной пиар-акции НАБУ». По ее словам, изъятые во время обыска политика денежные средства были семейными сбережениями.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал Юлию Тимошенко после обысков примером для украинских политиков.