Тимошенко назвали примером для украинских политиков

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yurii Rylchuk / Globallookpress.com

Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко после проведенных у нее обысков станет примером для украинских политиков, чтобы они «вели себя так, как скажут». Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в разговоре с ТАСС.

«Это было показательное указание на то, что нужно себя вести так, как скажут старшие. А если старшие не дали добро на какие-то там оппозиционные проявления, то любого из политиков на Украине могут взять на крючок по любому поводу», — сказал он.

Собеседник агентства назвал украинских политиков «абсолютно несамостоятельными», сравнив их с «овцами, которые идут за своим пастухом».

Вечером 13 января силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко. Ее подозревают в подкупе народных депутатов и покупке их голосов «за» или «против» в конкретных законопроектах.

