Путешествия
07:34, 16 января 2026

Тревел-блогер описал жизнь индейцев в США словами «справедливости так и не случилось»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Larry Downing / Reuters

Тревел-блогер побывал в США и описал жизнь индейцев в резервациях этой страны словами «справедливости так и не случилось». Наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Путешествующий по Соединенным Штатам россиян рассказал, что, несмотря на наличие официального признания сотен племен и их законов, коренные народы Северной Америки живут в бедности. На территориях индейцев процветает безработица, распространены алкоголь и наркотики. «Есть резервации, где реально тяжело смотреть по сторонам. Разбитые дома, старые трейлеры, ощущение, что люди там застряли между прошлым и настоящим», — добавил блогер.

Многие коренные американцы имеют современные смартфоны и машины, но зарабатывают благодаря тому, что держат на своих территориях казино. Однако в Штатах есть и такие племена, которые развивают туризм. «Америка может сколько угодно говорить о свободе, равенстве и возможностях. Но судьба коренных народов — это тот случай, когда не все получилось красиво», — заключил путешественник.

Ранее россиянин побывал в США и описал местных фразой «кормят собак лучше, чем родственников». Автор публикации рассказал, что в местных супермаркетах есть большое разнообразие еды для питомцев с разными вкусами. При этом сами хозяева животных часто питаются продуктами по скидкам.

