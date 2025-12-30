Реклама

Путешествия
09:00, 30 декабря 2025Путешествия

Россиянин побывал в США и описал местных фразой «кормят собак лучше, чем родственников»

Зарина Дзагоева
Фото: Kena Betancur / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в США и описал американцев фразой «кормят собак лучше, чем родственников». Впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что в местных супермаркетах есть большое разнообразие еды для питомцев с разными вкусами. При этом сами хозяева животных часто питаются продуктами по скидкам. «Здесь собака — это почти ребенок. Иногда даже не почти. Я видел людей, которые покупают себе обычный хот-дог, но собаке — беззерновой корм по цене стейка», — рассказал блогер.

Американцы могут экономить на бензине, но не на витаминах для своих собак. Питомцев они воспринимают как эмоциональную поддержку и спасение от стресса, объяснил россиянин. «И люди готовы вкладываться в нее, кормить, холить, лелеять… потому что это единственное существо, которое не потребует отчета о твоей жизни», — заключил он.

Ранее этот блогер описал американских мужчин словами «раздражают тупостью». Американцы не интересны независимым жительницам США, поэтому могут привлечь только женщин из стран «третьего мира» или тех, кто нуждается в финансах.

