Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:59, 16 января 2026Россия

В российском регионе прогремели взрывы

Shot: В пригороде Воронежа прогремели несколько взрывов, работает ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В пригороде Воронежа прозвучали взрывы на фоне атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, взрывы раздались на левом берегу Воронежа, а также в соседнем селе Новая Усмань, Семилуках и городе Лиски. Из-за громких звуков у машин сработали сигнализации.

Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские дроны. Официальная информация пока не поступала, сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

Незадолго до этого взрывы прогремели над Курском. По словам очевидцев, в одном из районов был виден дым и вспышки в небе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он хочет превратить Арктику в прозрачный аквариум». Почему Трамп пугает НАТО российской угрозой и зачем ему нужна Гренландия?

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    США захватили танкер «Вероника»

    В Италии высказались об угрожающей России и США «кучке шутов»

    Удар США по Ирану назвали исполнением библейского пророчества об Армагеддоне

    Перечислены полезные привычки при использовании компьютера

    В российском регионе прогремели взрывы

    Британия дерзко ответила Трампу на его планы в Гренландии

    Стало известно о возможных преемниках Эрдогана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok