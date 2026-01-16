В российском регионе прогремели взрывы

Shot: В пригороде Воронежа прогремели несколько взрывов, работает ПВО

В пригороде Воронежа прозвучали взрывы на фоне атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, взрывы раздались на левом берегу Воронежа, а также в соседнем селе Новая Усмань, Семилуках и городе Лиски. Из-за громких звуков у машин сработали сигнализации.

Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские дроны. Официальная информация пока не поступала, сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

Незадолго до этого взрывы прогремели над Курском. По словам очевидцев, в одном из районов был виден дым и вспышки в небе.