Shot: Над Курском раздалась серия взрывов

Серия взрывов раздалась над Курском. Как пишет Telegram-канал Shot, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над городом.

По словам очевидцев, в одном из районов можно заметить дым. Они сообщили, что как минимум три взрыва было слышно в южной части города. «Очевидцы сообщают, что видели несколько вспышек в небе, а затем облако дыма в одном из районов», — утверждает Shot.

Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее ВСУ атаковали Крым с применением беспилотников. Средства ПВО сбили семь украинских дронов над территорией полуострова. Кроме того, еще два беспилотника перехватили над акваторией Азовского моря.