МО: Силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым с применением беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь украинских дронов над территорией полуострова. Кроме того, еще два беспилотника перехватили над акваторией Азовского моря.

Уточняется, что атаки были предприняты в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 января ВСУ выпустили по российским регионам 34 беспилотника. Большинство из них — 19 — были уничтожены над Ростовской областью. Также атаке подверглись Брянская, Волгоградская, Белгородская, Курская и Воронежская области.