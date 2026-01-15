Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:15, 15 января 2026Россия

Появились подробности массированной ночной атаки ВСУ на регионы России

МО России: ВСУ за ночь выпустили по российским регионам 34 беспилотника
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь выпустили по российским регионам 34 беспилотника, большинство из которых были уничтожены над Ростовской областью. Эти подробности ночной массированной атаки появились в сообщении Министерства обороны России в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, над указанным регионом система противовоздушной обороны нейтрализовала 19 дронов самолетного типа. Также атаке подверглись Брянская, Волгоградская, Белгородская, Курская и Воронежская области — над ними суммарно сбили 14 дронов.

Еще один беспилотник был нейтрализован над акваторией Азовского моря.

Днем ранее сообщалось, что Украина попыталась применить в зоне СВО редкую технику из секретной поставки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп снова упрекнул Зеленского в нежелании завершить конфликт. Американский лидер считает, что Россия уже готова пойти на сделку

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Объявлено о расширении буферной зоны в российском приграничье

    Иран и Израиль тайно договорились через Россию

    Озвучена реакция участников СВО на возможное снятие с должности генерала Ахмедова

    Россиянин расправился с отцом из-за надписи на машине

    В России попросили новых послаблений из-за требований о локализации такси

    Зеленского обвинили в предательстве своего народа

    На Западе рассказали об усложнении перехвата ВСУ российских модернизированных дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok