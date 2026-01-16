В Россию хлынули южнокорейские автомобили

Таможня Южной Кореи: Поставки автомобилей в Россию выросли на 19 процентов

В последний месяц минувшего года объем импорта автомобилей из Южной Кореи в Россию увеличился почти на 19 процентов, если сравнивать с декабрем 2024 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные таможенной службы этого азиатского государства.

В декабре 2025 года Россия купила южнокорейских автомобилей на 25,4 миллиона долларов. Год назад речь шла о сумме в 21,3 миллиона. В сентябре 2025 года поставки оценивались в 149 миллионов, в октябре — в 142 миллиона, а в ноябре — в 107 миллионов.

Всего за минувший год Южная Корея поставила в Россию автомобилей на 1,042 миллиарда долларов. В 2024 году соответствующий показатель достигал 588 миллионов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Владивостокская таможня в 2025 году оформила ввоз для личного пользования 347 тысяч 436 легковых автомобилей иностранного производства. Этот показатель превысил результат предыдущего года на 62 процента. Основной поток иномарок традиционно шел из Японии и Южной Кореи.