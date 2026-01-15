В 2025 году рекордно взлетел ввоз иномарок через таможню Приморья

Владивостокская таможня в 2025 году оформила ввоз для личного пользования 347 436 легковых автомобилей иностранного производства. Этот показатель превысил результат предыдущего года на 62 процента, когда были зарегистрированы 271 438 иномарок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы таможни Приморья.

В ведомстве назвали наиболее активным месяцем декабрь. В конце года таможенные процедуры прошли 25 220 автомобилей, что превышает показатели декабря 2024 года, когда было ввезено 20 984 машины.

Представители таможни также отметили, что основной поток иномарок традиционно идет из Японии и Южной Кореи. Среди наиболее популярных в 2025 году были названы автомобили марок Toyota, Honda, Kia, BMW и Hyundai.

Напомним, что в конце прошлого года сообщалось о рекордных объемах импорта автомобилей через Приморский край в октябре и ноябре. Рост был связан с ожидаемым повышением размера утилизационного сбора.

Ранее эксперты перечислили риски приобретения машин в возрасте 15-20 лет. Они напомнили, что профессиональные перекупщики часто маскируют недостатки старых машин, и дали советы, как избежать обмана.