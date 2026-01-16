Реклама

Из жизни
21:10, 16 января 2026Из жизни

Вор вломился в офис компании ради еды и оставил записку с извинениями

В Новой Зеландии вор украл из офиса еду и извинился за это в записке
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: rigsbyphoto / Shutterstock / Fotodom

В Новой Зеландии мужчина вломился в офисное здание ради еды. Об этом сообщает Stuff.

Нарушитель, проникший в офис компании в городе Крайстчерч 17 декабря, не взял ничего из ценного оборудования. Вместо этого он украл еду с рабочих столов и праздничные рождественские корзины с продуктами из кухни. Он оставил записку с извинениями.

Примите мои извинения. Было холодно, я был мокрым и голодным. Ищу работу уже год. У нас теперь нет дохода

Неизвестный вор

По словам сотрудника по имени Дейв, он и его коллеги сочли инцидент грустным, а не вопиющим. «Мы все подумали, что это довольно печально. Это был честный вор. Он просто хотел еды. Он, должно быть, был в отчаянии, потому что взял только полкоробки крекеров, две маленькие банки тунца и немного лапши быстрого приготовления», — рассказал он.

Полиция оценила ущерб в 700 новозеландских долларов (около 31 тысячи рублей) и закрыла дело за отсутствием зацепок. Через несколько дней в офис вновь кто-то пробрался. Предположительно, это был тот же человек — на этот раз он украл только замороженную курицу.

Ранее сообщалось, что в Италии арестовали вора, который во время кражи зачитался книгой о древнегреческих богах. 71-летний домовладелец вышел из спальни и увидел, что вор сидит в кресле и читает роман Джованни Нуччи «Боги в шесть: "Илиада" в час аперитива».

