Задержан директор по капитальному строительству компании «Атомстройэкспорт»

Глава по капстроительству «Атомстройэкспорта» задержан за финансирование ВСУ

Задержан директор по капитальному строительству одной из ведущих на рынке строительства атомных электростанций (АЭС) компаний России «Атомстройэкспорт» Михаил Щербак. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Щербак подозревается в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Других подробностей пока не приводится.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала в Тверской суд Москвы иск о национализации активов американского агрохолдинга NCH Capital Inc., работающего в семи российских регионах. Ее бенефициары финансируют ВСУ, перечисляя им донаты на миллионы долларов.