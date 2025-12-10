Работающий в России американский агрохолдинг захотели национализировать за донаты ВСУ

ГП подала иск о запрете в РФ агрокомпании NCH Capital за экстремизм и донаты ВСУ

Генпрокуратура подала в Тверской суд Москвы иск о национализации активов американского агрохолдинга NCH Capital Inc., работающего в семи российских регионах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве установили, что бенефициары компании из США финансируют Вооруженные силы Украины (ВСУ), перечисляя им донаты на миллионы долларов. Всего сумма финансовой помощи украинской армии составила 30 миллионов долларов.

В иске Генпрокуратура требует признать американскую компанию экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории России, а ее имущество передать в доход государства. Активы американцев, работающие в России под вывеской предприятия холдинга «АгроТерра», оцениваются в 73 миллиарда рублей.

NCH Capital Ink., зарегистрированная в США, занимается капитальными вложениями в сельское хозяйство, пищевую промышленность, венчурными инвестициями на территории стран Черноморского региона и Восточной Европы, где у нее имеются агропромышленные комплексы, банки и торговые холдинги стоимостью более 1,8 миллиарда долларов и 640 тысяч гектаров земли. Американская компания ведет свой бизнес также на Украине.

Ее бенефициары Джордж Рор и Морис Табациник после начала СВО заняли проукраинскую позицию и осудили действия России, присоединившись к незаконным антироссийским санкциям западных стран.

Ранее сообщалось, что почти семь миллионов акций владеющей брендами «Кириешки» и «Яшкино» компании «Кондитерус Ком», бенефициары которых (Денис Штенгелов и его отец Николай — прим. «Ленты.ру») признаны экстремистским объединением, переданы в доход государства. Бизнесменов заподозрили в финансировании ВСУ.