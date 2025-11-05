Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:46, 5 ноября 2025Экономика

Миллионы акций владельцев «Кириешек» и «Яшкино» передали государству

Глава ФССП Аристов: Почти 7 млн акций владельцев «Кириешек» передали государству
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Почти семь миллионов акций владеющей брендами «Кириешки» и «Яшкино» компании «Кондитерус Ком», бенефициары которых (Денис Штенгелов и его отец Николай — прим. «Ленты.ру») признаны экстремистским объединением, переданы в доход государства. Об этом рассказал глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов, общаясь с журналистами РИА Новости.

Как уточнил руководитель ведомства, к настоящему моменту приняты обеспечительные меры в рамках исполнительных документов. Речь идет о решениях, касающихся обращения в доход государства, принадлежащего Денису Штенгелову и афиллированным лицам.

Помимо акций АО «Кондитерус Ком», в государственный доход переданы более 895,5 тысячи акций АО «Боавишта», уточнил Аристов.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры России изъял в доход государства имущество владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино» Николая и Дениса Штенгеловых и компании «Кондитерус Ком». В качестве заинтересованных лиц в деле указаны 58 компаний.

В августе этого года сообщалось, что Штенгеловых заподозрили в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Генпрокуратуре рассказали, что отец и сын более десяти лет назад уехали из России. По данным «Коммерсанта», Штенгелов-старший создал на Украине собственное военизированное подразделение, которое послужило кадровой основой для создания террористических «Азова», «Айдара», «Днепра-1» (все три являются запрещенными в России террористическими организациями), а его сын снабжает продовольствием и другими товарами украинские вооруженные формирования.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пусть в НАТО посмотрят на "Буревестник"». Путин высказался о новейших российских вооружениях

    Мужчина попал за решетку за участие в создании порнороликов с обезьянами

    Пожар на месте крушения самолета в американском аэропорту сняли на видео

    Школьник преподал жестокий урок издевавшемуся над ним учителю физкультуры

    Автомобилистов предупредили о штрафах за «лысую» зимнюю резину

    Миллионы акций владельцев «Кириешек» и «Яшкино» передали государству

    Над российским городом раздалась серия взрывов

    Девушка взбесила партнера разговором о запахе его пениса и оказалась в тупике

    В американском аэропорту разбился самолет

    Порнозвезду Бонни Блю выселили из квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости