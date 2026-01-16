Зеленский назвал долю уничтоженной Россией электрогенерации Украины

Зеленский: Украина не может покрыть более трети потребностей в электроэнергии

Украина в результате атак по энергетике неспособна закрыть более трети собственных потребностей в электроэнергии. Долю уничтоженной Россией электрогенерации страны назвал президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Вчера потребление по стране было 18 гигаватт, а возможности [энергетической] системы — 11 гигаватт», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что украинские службы ведут ремонтно-восстановительные работы ежедневно и еженощно, и каждый день возможности страны по электрогенерации восстанавливаются.

Ранее министр энергетики, бывший министр обороны страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине не осталось ни одной целой электростанции. По словам политика, самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве, Одесской области и прифронтовых общинах.