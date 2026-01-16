Жители Подмосковья устроили заезд по льду на электробайке и диване

Жители Подмосковья сняли на видео свой заезд по льду на электробайке и диване

В Московской области местные жители прицепили диван к электробайку прокатились по льду. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва с огоньком».

Экстремальный заезд прошел на льду озера Сенеж на севере региона. Диван коричнево-серого оттенка прикрепили к электробайку при помощи троса. Помимо этого, молодые люди положили на предмет мебели ярко-красный плед и установили рядом торшер.

На записи, снятой участниками заезда, также можно заметить, что один из них расположился на диване без страховки, несмотря на то, что электробайк разогнал «сани» до высокой скорости.

