Экономика
09:17, 16 января 2026Экономика

Жители Подмосковья устроили заезд по льду на электробайке и диване

Жители Подмосковья сняли на видео свой заезд по льду на электробайке и диване
Полина Кислицына (Редактор)

В Московской области местные жители прицепили диван к электробайку прокатились по льду. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва с огоньком».

Экстремальный заезд прошел на льду озера Сенеж на севере региона. Диван коричнево-серого оттенка прикрепили к электробайку при помощи троса. Помимо этого, молодые люди положили на предмет мебели ярко-красный плед и установили рядом торшер.

На записи, снятой участниками заезда, также можно заметить, что один из них расположился на диване без страховки, несмотря на то, что электробайк разогнал «сани» до высокой скорости.

Ранее на видео попал житель столицы, решивший прокатиться по улице в собачьей упряжке.

