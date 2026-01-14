Москвич прокатился по улице на собачьей упряжке и попал на видео

Решившего прокатиться на собачьей упряжке в Москве мужчину сняли на видео

Житель Москвы после обильных снегопадов решил прокатиться на собачьей упряжке по улице и попал на видео. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

На записи, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть, как мужчина едет на упряжке из двух собак породы американский стаффордширский терьер, одетых в комбинезоны. «Пока в городе полуметровые сугробы, москвичи активно пользуются случаем и собачьими упряжками», — подписал публикацию автор. При этом он не уточнил, где именно мужчина устроил необычный заезд.

