Экономика
17:18, 14 января 2026Экономика

Москвич прокатился по улице на собачьей упряжке и попал на видео

Полина Кислицына (Редактор)

Житель Москвы после обильных снегопадов решил прокатиться на собачьей упряжке по улице и попал на видео. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

На записи, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть, как мужчина едет на упряжке из двух собак породы американский стаффордширский терьер, одетых в комбинезоны. «Пока в городе полуметровые сугробы, москвичи активно пользуются случаем и собачьими упряжками», — подписал публикацию автор. При этом он не уточнил, где именно мужчина устроил необычный заезд.

Ранее жители Екатеринбурга сняли на видео, как мужчина в костюме Деда Мороза устроил заезд на ванне на колесах. Необычное транспортное средство он украсил подарочной коробкой с бантом, а также новогодними шарами и гирляндой.

