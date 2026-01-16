Известная телеведущая показала сломанные зубы после инцидента с такси

Телеведущая Гаррауэй заявила, что повредила зубы в результате инцидента с такси

Известная британская телеведущая и журналистка Кейт Гаррауэй рассказала, что повредила зубы в результате инцидента с такси. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она опубликовала видео со сломанными коронками.

В ролике Гаррауэй показала скол на передних зубах. «После неудачного столкновения с окном такси в выходные я сломала две передние коронки. А потом они выпали прямо перед выходом в эфир», — заявила она.

По словам журналистки, чтобы хорошо выглядеть в кадре, ей пришлось срочно приклеить отколовшиеся части к зубам с помощью фиксирующего крема. Гаррауэй добавила, что после съемок она посетила стоматолога, который установил ей временные зубные протезы.

Ранее сообщалось, что немецкая телеведущая Андреа Плевиг повредила глаз после попытки запустить фейерверк во время празднования Нового года. Ей сделали две операции, но глаз сохранить не удалось.