08:17, 17 января 2026Россия

Депутат предложил мигрантам оплачивать свою депортацию из России заранее

Депутат Миронов: Мигрантам надо платить деньги за депортацию при въезде в Россию
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Финансирование депортации мигрантов должно происходить не из государственного бюджета, а за счет самих иностранцев. Они могли бы делать это заранее, внося необходимую сумму при въезде в РФ, предложил в беседе с «Газетой.Ru» лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Депутат привел статистику, согласно которой за 2024 год государство потратило более 1 миллиарда рублей на депортацию мигрантов, что стало рекордом.

«Избавление от нежелательных гостей обходится налогоплательщикам в кругленькую сумму. Очевидно, по итогам прошлого [2025] года мы выйдем на похожую цифру, хотя депортировано было почти на 45 процентов меньше мигрантов», — отметил парламентарий.

В связи с этим Миронов предложил ввести депортационный депозит для трудовых мигрантов, который они будут оплачивать при пересечении границы. Так, если произойдет депортация, затраты на этот процесс будут компенсироваться из этого депозита, если же иностранец уедет из России по своему желанию — деньги вернут ему назад.

«Поток мигрантов уже начал сокращаться, и мы предпримем все возможное, чтобы он сокращался все больше и больше. Но также очевидно, что стоимость депортации будет расти. Так что лучше один раз все сделать по уму, чем ломать голову — где взять деньги на выдворение "ценного специалиста" или, может, проще и дешевле оставить его в стране», — заключил депутат.

Ранее в Госдуму внесли проект о повышении штрафов для мигрантов за уклонение от медосмотра. За это их могут также выдворить из страны по решению суда.

