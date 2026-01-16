Реклама

Россия
10:05, 16 января 2026Россия

В Госдуме захотели выдворять мигрантов за еще одно нарушение

В ГД внесли проект о повышении штрафов для мигрантов за уклонение от медосмотра
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Госдуму (ГД) внесли законопроект о кратном повышении штрафов для мигрантов за уклонение от медосмотра с возможностью выдворения из России по решению суда. Об этом сообщила председатель комиссии нижней палаты парламента по вопросам миграционной политики Ирина Яровая, пишет ТАСС.

Депутат напомнила, что легальность нахождения иностранцев на территории страны должна быть подтверждена в том числе медосвидетельствованием. Депутаты предложили повысить штрафы за нарушение этого требования в 12 раз — до 20-50 тысяч рублей. «И впервые вводим ответственность за неуплату штрафа в срок как дополнительный дисциплинирующий фактор и меру, гарантирующую безопасность», — сказала Яровая.

Другим законопроектом предлагается ужесточить уголовную ответственность за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний. В случае принятия документа нарушителям будет грозить лишение свободы сроком до четырех лет со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке ряда законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. В их числе сокращение срока обязательного медосвидетельствования с 90 до 30 суток и обязательство медучреждений информировать полицию о выявленных у мигрантов заболеваниях.

