В Германии призвали вступить в диалог с Путиным ради окончания конфликта на Украине

Правительство Германии должно вступить в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным ради урегулирования ситуации на Украине. К этому призвал председатель немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла, передает Welt.

«Федеральное правительство должно, наконец, говорить с Путиным», — заявил политик.

Сопредседатель АдГ Алис Вайдель накануне также заявляла, что нехватка энергоресурсов из России приводит к краху всей бизнес-модели ФРГ. Она призвала остановить «провальный эксперимент по энергетическому переходу» и вернуться к торговле углеводородами с Россией.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на восстановление российско-германских отношений. По его словам, Россия — это самая большая европейская страна, и Берлину необходимо будет найти баланс в отношениях с Москвой.