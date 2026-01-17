Реклама

15:25, 17 января 2026

Касаткина прокомментировала получение австралийского гражданства

Касаткина словами «наконец я могу просто жить» высказалась о смене гражданства
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susan Mullane / Imagn Images / Reuters

Теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала получение австралийского гражданства на пресс-конференции перед Australian Open. Видео доступно на YouTube-канале турнира.

«Наконец я могу просто дышать и жить, выполнять свою работу и не переживать о вещах, которые вне моего контроля», — сказала Касаткина. Теннисистка добавила, что переход под флаг Австралии и получение паспорта страны были нелегкими. Она отметила, что некоторые ее поддерживали, но с российской стороны ее сильно критиковали.

Ранее 17 января Касаткина похвасталась официальным получением австралийского гражданства в своих соцсетях. Спортсменка опубликовала фото на фоне флага Австралии с сертификатом гражданства в руках. «Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна», — написала Касаткина.

29 марта прошлого года Касаткина объявила, что сменила гражданство с российского на австралийское. Она также заявила о невозможности жить свободно в России.

