Мир
12:59, 17 января 2026

Китай за сутки потерял две космические ракеты

В Китае два пуска космических ракет со спутниками окончились неудачей
Марк Леонов
Марк Леонов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Китае за сутки сразу два пуска космических ракет со спутниками окончились неудачей. Это следует из сообщений китайских изданий «Синьхуа» и China Daily.

Известно, что в первом случае пуск ракеты осуществляла компания Galactic Energy — ракета Ceres-2 оторвалась от земли, но вскоре рухнула и была полностью уничтожена. Это был первый пуск ракеты, чья задача заключалась в доставке на орбиту шести спутников.

Во втором случае Китай потерял ракету «Чанчжэн-3B» («Великий поход»), которая несла спутник Shijian 32.

В декабре прошлого года в Китае заметили новый танк неизвестной модификации. «Российская газета» предположила, что машина, которая может получить орудие калибра 120 или 125 миллиметров, предназначена для экспортного рынка.

