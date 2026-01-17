Китай за сутки потерял две космические ракеты

В Китае два пуска космических ракет со спутниками окончились неудачей

В Китае за сутки сразу два пуска космических ракет со спутниками окончились неудачей. Это следует из сообщений китайских изданий «Синьхуа» и China Daily.

Известно, что в первом случае пуск ракеты осуществляла компания Galactic Energy — ракета Ceres-2 оторвалась от земли, но вскоре рухнула и была полностью уничтожена. Это был первый пуск ракеты, чья задача заключалась в доставке на орбиту шести спутников.

Во втором случае Китай потерял ракету «Чанчжэн-3B» («Великий поход»), которая несла спутник Shijian 32.

