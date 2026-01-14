Реклама

00:15, 14 января 2026Наука и техника

Вооружение китайского «Терминатора» показали на видео

«РГ»: Новый боевой модуль китайского аналога БМПТ «Терминатор» показали на видео
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Танкодром»

Новый боевой модуль для бронетехники с ракетами и двумя пушками заметили в Китае. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Танкодром».

Новый комплекс вооружения заметили во время перевозки в городе Баотоу, который является центром танкостроения Китая. На видео показан модуль с местами для установки двух автоматических пушек калибра 30 миллиметров и пусковыми установками противотанковых ракет. Схожий набор вооружения получила российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Можно допустить, что боевой модуль предназначен для китайского аналога БМПТ.

Изделие также оснастили комплексом активной защиты, который позволяет уничтожать подлетающие к машине боеприпасы. В сети предположили, что комплекс вооружения предназначен для установки на модернизированные образцы легкой бронетехники китайской армии и экспортные модели.

В декабре в Китае заметили новый танк неизвестной модификации. «Российская газета» предположила, что машина, которая может получить орудие калибра 120 или 125 миллиметров, предназначена для экспортного рынка.

