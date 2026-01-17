Реклама

12:11, 17 января 2026

На Украине порассуждали об отправке ВСУ на защиту Гренландии

«Страна.ua»: Дания не сможет потребовать отправить ВСУ на защиту Гренландии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По договору с Данией у Киева нет военных обязательств, поэтому Копенгаген не сможет потребовать отправить Вооруженные силы Украины (ВСУ) на защиту Гренландии. Об отправке украинского воинского контингента на датский остров порассуждали в Telegram журналисты «Страны.ua».

Как отмечает издание, соглашение о безопасности между Украиной и Данией на 90 процентов состоит из обязательств Копенгагена помогать Киеву в укреплении обороны. При этом со стороны Украины в документе прописаны обязательства по продолжению реформ в сфере госуправления.

«В случае же попытки аннексии Гренландии со стороны США Дания исходя из текста договора с Украиной может лишь потребовать от Киева еще более решительно проводить антикоррупционные реформы», — говорится в публикации.

Ранее глава МИД Эстонии Маргу Цахкна заявил о готовности республики отправить в Гренландию воинский контингент. Размер возможного контингента дипломат уточнять не стал.

