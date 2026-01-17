Названо одно из главных табу в жизни японцев

Востоковед Нелидов: В Японии существует негласное табу на критику императора

Одно из главных табу в жизни японцев — это любая критика императора и членов правящей династии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сказал кандидат исторических наук, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Владимир Нелидов.

По его словам, хотя формальных запретов на критику монарха, в том числе публичную, в Японии не существует, ее жители не склонны обсуждать подробности частной жизни императорской семьи или негативно отзываться об ее поступках.

«Это явление называют "хризантемовым табу" — своего рода негласный национальный консенсус. Причем оно распространяется не только на действующего монарха, но и на его предшественников, включая Хирохито (правил Японией в годы Второй мировой войны — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Нелидов.

При этом он объяснил, что и сама императорская семья уделяет огромное внимание сохранению своей репутации: избегает скандалов и почти не делится подробностями личной жизни.

«И хотя такие детали порой просачиваются в прессу, они подаются публике максимально уважительно и аккуратно», — заверил востоковед.

