Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:00, 17 января 2026МирЭксклюзив

Названо одно из главных табу в жизни японцев

Востоковед Нелидов: В Японии существует негласное табу на критику императора
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Freepik

Одно из главных табу в жизни японцев — это любая критика императора и членов правящей династии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сказал кандидат исторических наук, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Владимир Нелидов.

По его словам, хотя формальных запретов на критику монарха, в том числе публичную, в Японии не существует, ее жители не склонны обсуждать подробности частной жизни императорской семьи или негативно отзываться об ее поступках.

«Это явление называют "хризантемовым табу" — своего рода негласный национальный консенсус. Причем оно распространяется не только на действующего монарха, но и на его предшественников, включая Хирохито (правил Японией в годы Второй мировой войны — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Нелидов.

При этом он объяснил, что и сама императорская семья уделяет огромное внимание сохранению своей репутации: избегает скандалов и почти не делится подробностями личной жизни.

«И хотя такие детали порой просачиваются в прессу, они подаются публике максимально уважительно и аккуратно», — заверил востоковед.

В 2025 году премьер-министром Японии впервые в истории стала женщина. Глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити получила этот пост 21 октября 2025 года после победы ее партии на выборах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке ВС России к массированным атакам. Украина боится нового удара «Орешником»

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Россиянка Андреева выиграла турнир WTA

    Названо одно из главных табу в жизни японцев

    Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе для пищеварения из-за жирной пищи

    Россиянам назвали одну способную уменьшить пенсию ошибку

    Политолог оценил шансы территориальных уступок Украины ради ЕС

    Европейцам понадобились лекарства из России

    Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив с одной просьбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok